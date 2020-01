La Lega guarda già avanti: "Non ci si può fermare alle cose fatte"

La Spezia - “Abbiamo ridato ai liguri la consapevolezza che si può cambiare passo, oggi siamo davanti a un foglio bianco che sono i prossimi anni da riempire insieme in tutti i settori. Ringrazio tutti coloro che in questi cinque anni si sono rimboccati le maniche e hanno portato avanti questa esperienza esaltante, continuiamo così che andiamo bene”. Il presidente della Regione Giovanni Toti ha concluso così il suo intervento all'assemblea plenaria della Lega, riunitasi fin da questa mattina a Cà Lvnae di Bosoni a Castelnuovo Magra prima con i tavoli tematici e poi con gli interventi dei suoi esponenti per “Liguria 20-25: territorio, sviluppo e ambiente”. Una giornata che ha coinvolto non solo amministratori ed esponenti del Carroccio ma anche rappresentanti delle associazioni di categoria e ambientaliste, produttori vitivinicoli ed operatori economici con l'obiettivo di raccogliere proposte per i prossimi cinque anni. Invitati dagli organizzatori i sindaci di Luni e Castelnuovo hanno invece portato i loro saluti puramente istituzionali: “Al di là delle divergenze politiche e ciascuno con le proprie idee – ha sottolineato Montebello – è importante che si parli dello sviluppo del territorio”.



“Abbiamo voluto confrontarci coinvolgendo tutte le componenti della provincia – ha sottolineato Edo Rixi, deputato e segretario della Lega in Liguria – per creare un programma che possa dare risposte per i prossimi anni. Non ci si può fermare a guardare le cose fatte ma bisogna anche guardare a quello di cui c'è bisogno visto che la Liguria ha molti problemi come il rischio idrogeologico o lo spopolamento dell'entroterra. Per noi l'ascolto è fondamentale e questi sono momenti, fuori dalla campagna elettorale, che servono per rafforzare il legame col territorio. Crediamo che siano utili anche perché il politico deve stare a sentire prima di parlare”.



“Abbiamo scelto questa location – ha osservato la senatrice Stefania Pucciarelli – perché tutto nasce da qui: la produzione dei nostri vini locali è una cosa della quale dobbiamo andare orgogliosi perché ci porta ad essere fra i primi per qualità a livello nazionale. Questa zona di anno in anno ha visto migliorare la produzione con il sacrificio di tante persone che hanno investito nel settore del vino in un territorio non facile. Da qui è nata l'idea di ragionare sul tema dell'ambiente, delle infrastrutture e dell'agricoltura. Vogliamo fare il punto su dove siamo arrivati e progettare il prossimo futuro”.



Le proposte uscite dai tavoli della mattinata sono state quindi riassunte e illustrate alla numerosa platea di sostenitori e amministratori ed esponenti del territorio. Per quanto riguarda l'agricoltura l'assessore regionale Mai ha parlato della necessità di ampliare in modo “razionale” la Doc valutando anche l'ipotesi di inserire il territorio del Comune della Spezia oggi Igt, ed ha sottolineato l'esigenza di una maggior sinergia fra i produttori. Il collega di giunta Benveduti si è occupato invece dei temi infrastrutturali mettendo in evidenza il completamento della Pontremolese, il collegamento della Ripa e la bretella che collega Ceparana a Santo Stefano. Infine Pucciarelli che in merito alle idee ambientali ha ribadito la necessità “di una riforma del Parco di Montemarcello Magra Vara che parta da un governance con i sindaci che hanno maggior territorio siano i diretti interessati nella gestione dell'ente”.