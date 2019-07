La Lega chiede conto: "Quanti controlli ha fatto l'Asl5?"

La Spezia - “Alcuni giorni fa i media hanno riferito che il coordinatore del servizio di ispezione Igiene alimentare dell’Asl 5 Spezzino ha lamentato una grave carenza di personale per i controlli in occasione di una serie di ispezioni nei negozi alimentari etnici. Inoltre, secondo il coordinatore, il personale attualmente in forza a tale servizio basterebbe solo per coprire la ‘routine’. Tuttavia, i controlli sulla sicurezza alimentare sono fondamentali e necessari non soltanto per evitare frodi in commercio, ma soprattutto per evitare gravi problemi igienico sanitari sul territorio. Pertanto - dice Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale della Lega -, ho depositato un’interrogazione in Regione per sapere se siano reali le mancanze di organico segnalate ed eventualmente quali correttivi i responsabili dell’Asl 5 Spezzino stiano mettendo in atto per risolvere la questione. Inoltre, ho chiesto quanti controlli annuali sono stati svolti negli ultimi 3 anni sul territorio dell’Asl5”.



Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini