La Lega: "Bene priorità negli alloggi popolari a chi è residente"

La Spezia - “Esprimiamo la nostra soddisfazione per la delibera approvata dalla Giunta per il nuovo bando sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che ora dovrà essere approvato dalle commissioni competenti e in via definitiva dal consiglio comunale. Grazie al Sindaco, che in questi anni ha investito risorse per garantire il recupero di parecchi alloggi popolari, e in particolare all’assessore ai Servizi Sociali Giulia Giorgi, che si è sempre impegnata per dare risposte concrete ai cittadini che si trovano in maggiore difficoltà”.



Lo affermano i consiglieri comunali della Lega, che aggiungono: “Il bando permetterà di far fronte alle nuove povertà che l’emergenza Covid ha fatto emergere in questo anno di emergenza. Riteniamo giusto che tra i nuovi criteri per l’accesso al bando, in conformità con la normativa regionale, ci sia un punteggio che premi la residenza sul nostro territorio: chi è nato o ha scelto di vivere e investire nella nostra città deve infatti poter godere di un punteggio prioritario. Bene anche la precedenza che verrà assegnata a famiglie con malati terminali, con genitori separati e a chi ha subito le conseguenze dell’emergenza Covid-19".