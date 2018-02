L'ultima idea? Andrea Costa pubblica il suo cellulare per parlare di idee e proposte

La Spezia - Famiglia, lavoro, imprese, sociale, ambiente, turismo. Questi i temi al centro dell'agenda di Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale Liguria 1 (La Spezia - Genova). Temi che il consigliere regionale, già sindaco di Beverino, sta affrontando puntualmente e pubblicamente nel corso di questa campagna elettorale. Certo, non è possibile confrontarsi con tutti. Ma una soluzione c'è: dare un colpo di telefono ad Andrea Costa al numero 3472618427. Un modo per confrontarsi con il candidato sui temi chiave per il futuro del Paese e, naturalmente, dello Spezzino. "Niente di incredibile - commenta il candidato -, l'ascolto non è una gentile concessione, ma un dovere. Sarà un piacere sentire la voce dei cittadini. Magari imparerò qualcosa! Il voto del 4 marzo sarà un momento cruciale per l'Italia - e di riflesso per le realtà locali -, una grandissima occasione di cambiamento, sulla scia di quanto accaduto in questi anni in Regione e in città come Genova, Savona e La Spezia. Io sono pronto a fare la mia parte, puntando sui valori della tradizione popolare e liberale con esperienza, concretezza e responsabilità. Insomma, chiamatemi pure. Non riuscirò a rispondere sempre, perché a volte sarò impegnato nei vari appuntamenti elettorali, ma ci sarà ampiamente modo di sentirci. Vi aspetto: 3472618427".