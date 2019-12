L'organizzazione della comunicazione passa al vaglio del consiglio comunale

La Spezia - L'intenzione è quella di vederci chiaro. Guido Melley e Roberto Centi chiederanno lumi direttamente al sindaco Pierluigi Peracchini, titolare dell'assessorato alla comunicazione, per quel che concerne assetto ed organizzazione dell'ufficio stampa e comunicazione del Comune della Spezia. Lo faranno presentando un'interpellanza che sarà materia di discussione nel consiglio comunale di martedì sera: in effetti in due anni e mezzo di legislatura, i servizi di comunicazione dell'ente di Piazza Europa hanno visto diverse evoluzioni "non tutte chiare e comprensibili" come dicono gli stessi consiglieri d'opposizione: "Innanzitutto abbiamo assistito alla repentina revoca della delega alla comunicazione affidata nei primi mesi del mandato all'assessore Asti, senza che siano mai stati chiariti i motivi che hanno portato a tali decisioni". Tutto questo va considerato tenendo conto che l'assetto organizzativo del servizio nel corso degli ultimi anni aveva potuto contare su una struttura composta da un funzionario responsabile della comunicazione, un addetto stampa ed un incaricato della cd Redazione web.



"Poi nel corso del presente mandato amministrativo é stata immediatamente spostato ad altro servizio il funzionario responsabile della comunicazione ed è rimasto all'interno della struttura il responsabile addetto all'ufficio stampa (in possesso dei requisiti pregsti dalla vigente normativa). Si è in ogni caso proceduto ad insenre nello staff del sindaco la figura del Portavoce, che ovviamente interagisce quotidianamente con le strutture preposte alla comunicazione e, da ultimo, é stata assegnata al servizio una figura neoassunta con profilo amministrativo ma in possesso di pregresse esperienze giornalistiche, con il rischio di generare ulteriore confusione e potenziale sovrapposizione di ruoli all'interno della struttura". Melley e Centi fanno riferimento anche ad un altro aspetto di cui si è già detto e scritto ma sul quale la stessa amministrazione non ha mai risposto: "Alcuni mesi fa la giunta ha deliberato di affidare ad una società esterna - Multimedia Srl - alcune non meglio precisate attività di carattere formativo in materia di comunicazione via canali web. E successivamente con un secondo provvedimento la Giunta stessa pare aver assegnato alla società Multimedia la diretta responsabilità delle attività collegate alla comunicazione web del Comune". E, come riportato su queste pagine, entrambi gli incarichi hanno comportato una spesa peraltro non certo irrilevante per le casse dell'ente. "Questa nuova decisione ha comportato di fatto un ulteriore spacchettamento delle funzioni corvelate alla comunicazione del Comune senza aver avuto per ora la possibilità di riscontrare l'effettivo ritorno sul piano dei risultati per l'ente".