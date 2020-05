L'opposizione: "Toti e Peracchini: fuori la verità. I numeri dicono che non è andato tutto bene"

La Spezia - "L’emergenza Covid-19 non è ancora finita e la Liguria, in base ai dati rilevati a livello nazionale, è ancora una delle zone a più alto rischio di ripresa del contagio. Occorre finirla con la propaganda per cui 'tutto è andato bene' e per cui 'il peggio è finito'. Sarebbe piuttosto il tempo di dire come gli amministratori liguri e spezzini vogliono organizzare davvero la fase 2 sia dal punto di vista sanitario che economico". Lo dichiarano compatti i consiglieri comunali di opposizione Massimo Caratozzolo, Roberto Centi, Donatella Del Turco, Jessica De Muro, Luca Erba, Lorenzo Forcieri, Luigi Liguori, Massimo Lombardi, Paolo Manfredini, Guido Melley, Dina Nobili, Federica Pecunia e Marco Raffaelli.



"Di recente come opposizioni consiliari - proseguono dalla minoranza - abbiamo provato a discutere di questo con il governatore Toti in una apposita seduta di commissione, il quale con tono arrogante non ha risposto a nessuna delle nostre legittime richieste di chiarimenti. In merito alla situazione dell’emergenza nella nostra provincia abbiamo ripetutamente richiesto un confronto di merito con i vertici Asl, di nomina fiduciaria di Toti, ed abbiamo ottenuto solo omertà e dinieghi. Su questa scia si sono posizionati il sindaco, incapace di imporsi sul caos della gestione sanitaria in Asl, e la maggioranza di centrodestra locale. Una maggioranza rappresentata dal presidente di commissione Frascatore che, senza vergogna ha messo il bavaglio alle domande circostanziate dei nostri gruppi rivolte ai vertici regionali, e dai falchi presenti in Consiglio comunale che, bocciando la nostra proposta volta a sostituire le attuali dirigenti Asl rivelatesi inadeguate al ruolo con manager competenti e radicati sul nostro territorio, hanno ancora una volta avallato la linea totiana per cui “tutto è andato bene”, e si va avanti così.

Noi comunque non ci stiamo e chiediamo alla destra di governo ligure e locale di tirare fuori i numeri e i dati sulle effettive percentuali del contagio, sui tamponi effettuati, sui test al personale sanitario, sulle mascherine distribuite, sulle decisioni in merito ai reparti ospedalieri contagiati, sulle Rsa, sulle strutture di ricovero post degenza per i pazienti Covid guariti, sulle linee di intervento per i medici di famiglia e le cure domiciliari.

Per questo - concludono - richiederemo la convocazione in via permanente della commissione consiliare Sanità per audire ordini professionali, rappresentanze di medici ed infermieri ospedalieri, sindacati, associazioni del settore. Deve uscire fuori la verità per comprendere gli errori e le responsabilità della Fase 1, per evitare che possano ripetersi e per organizzare al meglio la Fase 2 sul piano dell’organizzazione sanitaria nella nostra provincia. Lo chiedono a gran voce tutti gli operatori sanitari ed i cittadini che non accettano la propaganda di Toti e di Peracchini. Perché purtroppo no, non è andato tutto bene".