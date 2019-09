L'opposizione: “Su Enel la maggioranza di nuovo alza un muro”

La Spezia - "Maggioranza sorda e chiusa alla proposta di delibera dei gruppi di opposizione sullo stop agli impianti di produzione di energia da combustibili fossili. Non c’è niente da fare. Il centrodestra spezzino non ha a cuore gli interessi dei cittadini che non vogliono più né la centrale Enel né altri impianti di produzione analoghi sul territorio comunale. A loro interessa solo contrapporsi senza accogliere le proposte della minoranza". Lo affermano in una nota tutti i rappresentanti dell'opposizione in consiglio comunale: Guido Melley, Lorenzo Forcieri, Luca Erba, Federica Pecunia, Paolo Manfredini, Massimo Lombardi, Donatella Del Turco, Massimo Caratozzolo e Luigi Liguori.



"I cittadini - proseguono - sappiano una cosa: la nostra delibera, bocciata in commissione, se venisse approvata in aula costituirebbe un pronunciamento forte e difendibile anche da possibili ricorsi di Enel. In caso contrario Enel avrà ancora tanto tempo per provare ad andare avanti con il suo progetto della centrale a turbogas".