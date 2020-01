L'opposizione: "Enel prende in giro la città. Toti e Peracchini irrispettosi"

La Spezia - Lunedì prossimo, 27 gennaio, la grana Enel tornerà in consiglio comunale per una mozione con cui l'opposizione chiede a Palazzo civico quale sia lo stato dell'arte, nonché di tener fede all'impegno contro il turbogas. Ma, a poco meno di una settimana dalla prossima riunione del parlamentino spezzino, il dibattito sul futuro di Vallegrande si è già fatto incandescente, complice la panoramica dettagliata sul progetto di Enel anticipata ieri sera da CDS (QUI). Non è mancato l'intervento del sindaco Pierluigi Peracchini, che ha puntato il dito contro l'attuale governo nazionale. E a stretto giro di posta ecco che s'è levata la voce delle opposizioni. “Siamo felici che i vertici dell’Enel siano così sensibili all’ambiente cittadino tanto da volere realizzare un bel laghetto con le rane accanto alla centrale a turbogas che insistono a voler costruire contro il volere di una intera comunità. Grazie anche per i tre occupati previsti per il fotovoltaico”, affermano ironicamente in una nota i consiglieri Guido Melley (LeAli a Spezia), Federica Pecunia (Misto - Italia Viva), Massimo Lombardi (Spezia bene comune), Paolo Manfredini (Psi), Lorenzo Forcieri (Avanti Insieme) e Luigi Liguori, (Spezia bella forte e unita). “Fuori da ogni ironia – continuano -, Enel ha finalmente svelato quale sia l’unico interesse che ha per quell’area: la centrale a Turbogas che occuperebbe la maggior parte dello spazio, lasciando liberi solo dieci ettari per non ben specificate attività produttive. Zero investimenti in green economy, sviluppo occupazionale risibile. Una presa in giro per la città.”



Per gli esponenti dell'opposizione “questa è la riprova che tutti i discorsi che si sono fatti sulla centrale a gas come opportunità per il territorio sono aria fritta. La vera opportunità per la città è liberare quelle aree ed attirare investimenti realmente produttivi e sostenibili. Il territorio spezzino deve farsi sentire con il governo, e subito. E Toti e Peracchini si devono assumere le proprie responsabilità, altro che continuare con il loro giochino allo scaricabarile, irrispettoso per i cittadini”. Da mettere a referto anche l'intervento in solitaria di Dina Nobili, consigliere comunale Pd: “Il sindaco, dopo aver fatto credere ai cittadini che lui e la sua maggioranza avevano bloccato la realizzazione della centrale a turbogas, oggi ci dice che la centrale si farà! E ci dice che la colpa è di questo governo! Signor sindaco noi non avevamo votato quel documento in consiglio comunale perché non volevamo creare illusioni nella cittadinanza e abbiamo da subito detto che la sua proposta era un pannicello caldo. Il decreto sul Capacity Market è stato firmato (28 giugno 2019) dal governo gialloverde del suo 'amico' Salvini. Era lì che i suoi alleati potevano intervenire. La pantomima come vede non la facciamo noi. Nelle sue dichiarazioni si dimentica che lei ha votato, per poi cambiare idea nel giro di qualche settimana, un documento per il sì al gas”. Secondo Nobili il primo cittadino “su una cosa ha detto il vero. Il superamento del carbone in Italia è una proposta del governo di centrosinistra. Lo si legge nel Sen (Strategie Energetiche Nazionali) firmato dagli allora ministri Galletti e Calenda. Quelle strategie per noi sono orgoglio politico. Avere anticipato i tempi previsti dall’Europa ancora di più. Spero che il clima da campagna elettorale venga abbandonato a favore di una discussione più costruttiva nell’interesse generale”.