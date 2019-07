L'omicida è americano, la senatrice spezzina "corregge" il post politico

La Spezia - Battere l'hashtag finché è caldo, entrare nel flusso del tema del momento. E' la regola numero uno del marketing sui social, anche quello politico. Non tutti i tentativi di newsjacking riescono però con il buco. Lo dimostra il dietrofront Facebook della senatrice leghista Stefania Pucciarelli sul caso del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega a Roma. Morto in servizio dopo un'aggressione con un oggetto tagliente, probabilmente un coltello, il sacrificio del 35enne ha polarizzato l'interesse dell'opinione pubblica italiana. Sulle prime si era diffusa la notizia che l'omicida potesse essere di origine maghrebina dando adito a una serie di speculazioni politiche e di accuse tra schieramenti.

Tra queste anche quella della senatrice, peraltro presidentessa della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. "Condoglianze alla famiglia del Carabiniere ucciso a coltellate questa notte, a #Roma. Queste sono notizie che spezzano il cuore, e rendono ancora più amareggiante sapere le nostre città invase da orde di delinquenti a causa dei precedenti governi. Onore all’Arma dei Carabinieri che vigila sulla nostra sicurezza e da sempre paga un prezzo carissimo per la devozione e l’amor di Patria", postava attorno alle 13 di ieri.

Poche ore dopo ecco la svolta nelle indagini e la confessione da parte di un turista americano ventenne. A quel punto il riferimento alle "orde di delinquenti" e ai "governi precedenti" è sparita e il post si è trasformato in un molto più neutro: "Condoglianze alla famiglia del Carabiniere ucciso a coltellate questa notte, a #Roma. Onore all’Arma dei Carabinieri che vigila sulla nostra sicurezza e da sempre paga un prezzo carissimo per la devozione e l’amor di Patria". Fuori la politica, è rimasta finalmente solo l'umana empatia e la gratitudine.