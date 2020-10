L'ex sindaco pronto a riprendere la tessera del Pd

La Spezia - "Ehii compagni di Pegazzano lasciatemi una tessera Pd 2021. Sono stato iscritto al Pci, Pds, ecc. dal 1974. Ho saltato solo il 2020 per ragioni... di decenza". Parola social dell'ex sindaco Massimo Federici, pronto a rientrare nel gruppo. "Mi piace l'idea di poter tornare a fare due chiacchere con gli amici della mia sezione (i circoli si chiamavano così) dove ho iniziato con la diffusione domenicale dell'Unitá, le feste, le sottoscrizioni, le riunioni e le discussioni fino a notte dentro nuvole di fumo di sigaretta. Non sarà ma più così lo so e io non intendo certo tornare a un impegno protagonista dentro il Pd. Ma a volte si ha bisogno di gesti anche se solo simbolici... e dei vecchi amici", scrive il due volte sindaco della Spezia, dal 2007 al 2017. E a chi gli fa notare che, tecnicamente, può prendere ancora la tessera del 2020, senza quindi saltare nemmeno un anno, l'ex primo cittadino dice no, ribadendo la convinzione del suo salto d'anno. Un 2020 che, tra le varie cose, lo ha visto assai critico in merito alla scelta di Ferruccio Sansa quale sfidante di Toti.