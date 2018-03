L'ex sindaco Bertagna ricorda Faraguti: "Con lui un rapporto umano e politico sincero"

La Spezia - La notizia che Luciano Faraguti non è più mi lascia un vuoto penoso. Da alcuni anni, troppi, non avevo più sue notizie, né più ci eravamo cercati.

Eppure per un lungo periodo, negli anni Settanta e Ottanta, abbiamo avuto un rapporto di frequente dialogo sorretto da una reciproca curiosità.

Per molti anni siamo stati amici, nei modi in cui potevano essere “amici” un democristiano ed un comunista. Entrambi ben saldi nella propria identità, consapevoli della reciproca autonomia politica e culturale.

Luciano era brillante, colto, intelligente. Era piacevole incontrarci o anche solo scambiare alcune valutazioni al telefono. Forse qualche volta ci saremo anche scontrati politicamente, senza conseguenze personali sulla reciproca stima. Anche perché il nostro era un rapporto umano e politico sincero, non consociativo. Entrambi infatti valutavamo il consociativismo come una prassi politica deteriore, senza ideali e respiro.

Mi piace ricordarlo così, anche con quel suo fatalismo culturale che comunque lo ha sempre tenuto ben saldo nella sua forte coerenza ideale e politica.