L'ex Pd Lazzoni passa a destra: "In questo anno uniche risposte da chi ha arginato immigrazione"

La Spezia - Assessore comunale Pd per parte dell'amministrazione Mazzanti, già membro della direzione provinciale Dem, compagna di viaggio del sindaco Paola Sisti nella corsa all'elezione del 2016, consigliere di maggioranza con più di un malumore, passaggio all'opposizione come gruppo misto. E ora, per l'avvocato Paola Lazzoni, un ulteriore movimento: il passaggio al gruppo consiliare della destra santostefanese, 'Insieme per voltare pagina', guidato da Emilio Ratti, esponente della Lega.



"In questi ultimi mesi - scrive Lazzoni - è emersa la percezione di una società espressiva di nuove istanze e profondamente mutata sotto il profilo culturale. Da tempo ritengo, e l’ho ampiamente palesato, che sia necessario, per il bene del nostro paese, porre al centro dell’azione politica ed amministrativa una forte sensibilità per i problemi reali dei territori e le competenze della classe dirigente. Per questo motivo, in questo ultimo anno dalle mie dimissioni dal gruppo di maggioranza, sono rimasta ad osservare i mutamenti dello scenario politico, nazionale e locale, che non sono stati altro che la rappresentazione dei bisogni ma soprattutto delle priorità dei cittadini, traditi e delusi da una politica ripiegata su se stessa e, pur condita da tante belle parole, lontana dai problemi reali. In una fase in cui il Partito democratico si trova a dover, ancora una volta, gestire un congresso farsa complice degli ennesimi giochetti di potere, le risposte in cui credo fortemente sono quelle espresse da chi ha finalmente avuto il coraggio di ridimensionare il fenomeno dell’immigrazione incontrollata, della sicurezza e della legalità, e da chi ha riportato la logica della salvaguardia delle istanze dei territori nella nostra Regione. Pertanto, ho deciso di portare la mia esperienza politico-amministrativa nel gruppo Insieme per Voltare pagina, in qualità di consigliere comunale indipendente, confortata dalla serietà dei valori rappresentati dal capogruppo Emilio Ratti. Ho condiviso la mia scelta con il gruppo che mi ha sostenuto, uniti dalla consapevolezza che questo cambiamento non muterà la continuità del mio impegno all’interno del consiglio comunale".