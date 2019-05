L'avvocato Luca Damian candidato alle europee per Popolari per l'Italia

La Spezia - Un nuovo volto tra i candidati per le elezioni europee del 26 maggio. E' Luca Damian, avvocato spezzino 51enne, sposato e con due figli che sarà tra i nomi della lista “Popolari per l'Italia”. Il movimento è legato al Partito popolare europeo il cui leader è Mario Mauro. La capolista per il nord-ovest è Alessandra Ferrara assessore alla Trasparenza nel Comune di Rapallo. La presentazione della lista è avvenuta ieri in Via Veneto, dove Damian ha la sede dello studio legale ed era presente anche l'ex senatore di Forza Italia del Pdl Luigi Grillo.



I Popolari per l'Italia guardano al centro perché: “Manca all'Italia di oggi - spiegano sul loro sito ufficiale - per un cambio reale del destino europeo. L’Italia sembra oggi incapace di contribuire al dibattito europeo e dominata da populismo e nazionalismi. Il Movimento 5 Stelle è la nuova sinistra, mentre la Lega è la nuova destra”.