L'autorimessa della Provincia venduta per 900mila euro

La Spezia - Alienata dalla Provincia l’autorimessa di Via XXIV Maggio alla Spezia. Si tratta di un fondo al piano terra di Via XXIV Maggio alla Spezia, più comunemente conosciuto, appunto, come autorimessa: quasi 250 metri quadrati coperti in grado di ospitare nove veicoli oppure, realizzando opportune separazioni, fino 7 box auto. L’ente lo ha da sempre utilizzato per i propri veicoli per la loro manutenzione. Il bene è dotato di servizi igienici e due piccoli uffici oltre una corte esterna di ben 368 mq, recintata e con due ingressi di cui uno carrabile automatizzato.



"Dopo quattro aste pubbliche, la Provincia è riuscita ad alienare l’autorimessa di via XXIV Maggio – comunica il vice presidente con delega al Patrimonio Francesco Ponzanelli, esponente del gruppo La Spezia popolar -, è stata un’innegabile boccata d’ossigeno per la liquidità del nostro ente: l’offerta che si è aggiudicata, con procedura ad evidenza pubblica, è stata di complessivi 900.150 euro. La pandemia ha temporaneamente rallentato il procedimento e, a tutt’oggi, manca solamente l’ultimo atto, ovvero il rogito notarile e il contestuale incasso: confidiamo di poter riprendere e concludere tutto l’iter burocratico già nel mese di maggio".



L’attuale disciplina di legge prevede che gli introiti per alienazione di patrimonio pubblico siano prioritariamente destinati al rientro del deficit cumulato dall’ente in questi anni di tagli di risorse. “Siamo consapevoli come il risanamento di bilancio sia un input preteso dal Testo Unico degli enti locali ciò nonostante crediamo insieme al Presidente Peracchini di poter legittimamente dirottare una parte di questi 900 mila euro. – affermano i consiglieri Popolari Ponzanelli, Solari e Gianstefani - In questo momento straordinario della nostra storia, non reputiamo sia politicamente sostenibile assegnare priorità esclusiva al deficit della Provincia che, peraltro, non è provocato da una sua attuale cattiva amministrazione ma dai tagli indiscriminati operati dai governi di centrosinistra di allora. Noi lavoreremo perché la liquidazione del patrimonio del nostro Ente finanzi innanzi tutto i servizi che dobbiamo assicurare a tutta la cittadinanza".