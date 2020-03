L'appello di De Benedetto alla politica locale: "Dopo faremo i distinguo, oggi serve unità"

La Spezia - "Credo che sia meglio, alla luce dei fatti, non esacerbare la polemica politica e fare il possibile per trovare urgentemente le soluzioni opportune atte a tutelare il personale medico-sanitario e i iavoratori che tutti i gironi si recano in servizio. E’ il momento di rassicurare i cittadini, di lottare per ottenere tutte le risorse possibili atte a compensare l’emergenza economica di tutti i settori produttivi, di stringerci intorno alle famiglie in difficoltà". L'appello arriva da Nicola De Benedetto, membro della segreteria regionale Sinistra Italiana: "Chiedo alle forze politiche, nel rispetto della propria autonomia d’indirizzo e di comunicazione, di fare ogni sforzo possibile per trovare tutti gli accordi necessari alla immediata risoluzione delle emergenze sanitarie. In particolare modo è utile adoperarsi insieme per rendere efficiente l’organizzazione dell’emergenza in Asl5, assicurando la corretta funzionalità delle pratiche e delle logistiche d’urgenza epidemiologica. Confido nel buon senso della politica. E’ importante andare avanti tutti insieme, i cittadini si fidano di noi. Dopo faremo i distinguo. Oggi serve unità".