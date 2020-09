L'appello al prefetto: "Un Oss raccolga l'espressione di voto nei reparti Covid"

La Spezia - Il seggio volante per garantire il diritto di voto all'interno dell'Ospedale COVID non può entrare nei reparti.

Il rischio per il personale di seggio sarebbe troppo alto. Per accedere all'interno di una corsia in cui sono ricoverati pazienti positivi al COVID19 è necessario indossare tuta, guanti, calzari, maschera e visiera protettiva. Soprattutto però è necessario sapersi svestire nella maniera corretta per non infettarsi. Un'operazione, questa, tutt'altro che semplice per chi non è addetto ai lavori.

Altro grande problema è rappresentato dal materiale elettorale che deve essere accuratamente igienizzato all'uscita del reparto.

Per questi motivi chiediamo al Prefetto di adottare una misura straordinaria. Il diritto al voto, sancito dalla Costituzione Italiana, deve essere tutelato e garantito a tutti i cittadini. Bisogna al contempo garantire la sicurezza dei pazienti, del personale sanitario e del personale di seggio.

A nostro avviso, dunque, una soluzione possibile è quella di individuare e nominare, in ogni reparto, un Oss che possa raccogliere l'espressione democratica dei pazienti che intendono votare. Una persona che sappia vestirsi e svestirsi correttamente. Ogni scheda deve essere sigillata in una busta di plastica in modo da poter essere igienizzata con le debite sostanze disinfettanti, posta in un contenitore apposito e, durante le operazioni di scrutinio, non deve mai essere tolta dalla sua busta trasparente.

Siamo sempre stati, e continuiamo ad essere, al lavoro per trovare soluzioni concrete ai problemi del nostro territorio e siamo certi che il Prefetto interverrà in maniera celere.



Francesco Battistini

Linea Condivisa - Sinistra per Sansa