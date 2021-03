L'annuncio di Toti: "Avvio lavori Felettino a maggio 2022 con partenariato pubblico privato"

La Spezia - La Regione Liguria ha dato il via libera alla realizzazione dell’ospedale del Felettino, con il riavvio della procedura di realizzazione del nuovo nosocomio attraverso l’utilizzo delle risorse statali e regionali disponibili. La giunta regionale ha approvato infatti la delibera con cui vengono superate le criticità conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto con la Pessina Costruzioni, viene acquisito il percorso deliberato dalla Asl5 e definito con il supporto di Ire e Cassa Depositi e Prestiti, comprensivo del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e il Piano economico finanziario per complessivi 264.373.045,38 euro e con la scelta come modello di partenariato pubblico-privato quello della concessione di costruzione e gestione dell’opera. "L’ospedale rappresenta una priorità strategica e irrinunciabile per il sistema sanitario regionale – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. Lo strumento scelto fra le varie opzioni di partenariato pubblico-privato rappresenta una scelta ben precisa di Regione Liguria per garantire che il nuovo Felettino rimanga un ospedale pubblico a tutti gli effetti, fin dalla fase di realizzazione. Questo è stato possibile anche grazie ai 29 milioni di euro che abbiamo già impegnato per l’ospedale a valere sul Fondo strategico regionale".



L’intervento viene garantito attraverso un quadro economico finanziario, elaborato da Ire in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti: l’ospedale sarà finanziato per circa 104 milioni di euro (104.034.901,30 euro) con risorse nazionali ex articolo 20 della legge 67/1988 (edilizia sanitaria), per 86 milioni di euro (86.153.526,32 euro) a carico del concessionario e per poco più di 74 milioni di euro (74.184.617,76 euro) a carico del bilancio regionale, di cui oltre 45 milioni di euro (45.530.311,20 euro) relativi all’acquisto di arredi e nuove e moderne attrezzature. Il piano economico finanziario prevede un canone annuo di disponibilità, comprensivo di costi di manutenzione ordinari e straordinari, pari a 14,8 milioni di euro all’anno per 25 anni e mezzo (Iva compresa) a carico di Asl5, precisando che dei relativi oneri finanziari si terrà conto in sede di riparto del fondo sanitario regionale. L’importo del canone annuo sarà oggetto di ribasso in fase di gara. La delibera approvata oggi verrà inviata al ministero della Salute per il definitivo nulla osta. Il prossimo passo sarà quindi l’approvazione dei documenti di gara da parte di Asl5 e la pubblicazione del bando di gara. L’avvio dei lavori è previsto a maggio 2022.



Le fasi relative all’affidamento della concessione di costruzione e gestione e alla progettazione definitiva ed esecutiva, queste ultime ad opera dell’affidatario, sono stimate in una durata complessiva di circa 14 mesi con conseguente avvio dei lavori previsto a maggio 2022. La durata complessiva dei lavori è stimata in 1.350 giorni di cui, anche in fasi sovrapposte cronologicamente, 361 di operazioni propedeutiche e 1.290 per la realizzazione vera e propria.