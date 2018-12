L'amianto non preoccupa solo Marola, incontro da Caran

La Spezia - Il gruppo consiliare "Per La Nostra Città" con Giulio Guerri organizza per questo pomeriggio alle 17 presso la sala Caran di via Genova un incontro pubblico dal tema "Amianto: una piaga fortemente spezzina". Interverranno il consigliere Massimo Baldino Caratozzolo (capogruppo di Per La Nostra Città), Pietro Serarcangeli (Presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie Esposti all'amianto), l'avvocato Valentina Antonini (in rappresentanza di Legambiente La Spezia).

Sono previsti interventi di rappresentanti dei Murati Vivi di Marola e di altri comitati. La cittadinanza è invitata a partecipare.