L'Arci: "Buffo invocare l'articolo 21 per chi non lo avrebbe mai scritto"

La Spezia - "Gentile sig Sindaco, lei ci ha presi alla lettera, la sua posizione è davvero parodossale!

Lei nvoca l'articolo 21 della Costituzione per tutelare coloro che non lo avrebbero mai scritto e tace sul fatto che l'art 21 lo abbiamo e lo conserviamo proprio grazie a quell'antifascismo che è il male dell'Italia secondo Altaforte.

Si è forse dimenticato che Casapound non rientra nel perimetro costituzionale? Che non è una minoranza da tutelare perché il fascismo, di qualunque millennio sia, non è costituzionale ?

Il paradosso che lei ha scelto di adottare, perché questa volta la scelta è senz'altro la sua, è quello sbagliato.

La sua decisione non tutela la Democrazia perché concede spazi pubblici a una forza intollerante e la colloca proprio in piazza Brin, nel luogo della città dove maggiormente è necessario praticare tolleranza, cioè politiche di integrazione e di rispetto della diversità, negate da quella formazione.

Spostare l'iniziativa di Casa Pound dalla Biblioteca Beghi alla Mediateca Sergio Fregoso, sposta il problema e non risolve la questione, anzi così agendo lei si porta in casa un altro problema, come educatamente le ha fatto notare il nipote di Sergio Fregoso, che ad Arci -come noto- è particolarmente caro.

È difficile Sig. Sindaco trovare spazio per una formazione fascista in una città che è tutta segnata dall'antifascismo.

Il rispetto che Lei dice di portare verso l'Istituto storico della Resistenza è per le pietre che lo contengono ? E che ne facciamo delle persone che a costo della vita ci hanno consentito di vivere in un Paese democratico? E di quelle che con la loro vita e il loro impegno ne hanno preservato la natura ?

Che ne facciamo della lezione di Pietro Beghi, dell'esempio di Sergio Fregoso ?

Infine, con franchezza, ci saremmo aspettati un po' di coerenza, il 24 aprile era solo ieri.

E invece ecco un pasticcio.

Un pasticcio che lascerà il segno perché è la prima volta che questa città compie un atto contro le donne e gli uomini che hanno fatto la Resistenza contro quelli che ne hanno tramandato la memoria e contro se stessa e contro tutti noi.

Un vero peccato, Sig. Sindaco, a voler essere educati".



Arci La Spezia