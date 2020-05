L'ASL si nega, l'opposizione carica: "Strapagati e inadeguati al ruolo"

La Spezia - E' ancora un processo in contumacia quello all'ASL5. Nessuno dei dirigenti invitati in audizione si presenta al consiglio comunale straordinario: né il commissario straordinario Daniela Troiano, né il direttore sanitario Maria Antonietta Banchero e neanche il direttore sociosanitario Maria Alessandra Massei. Così l'appuntamento in streaming diventa un'estensione della commissione del pomeriggio, che ha visto la presenza virtuale del governatore Toti e dell'assessora Viale ma ha fatto gridare allo scandalo la minoranza per il modo in cui i rappresentanti regionali hanno evitato le domande più spinose. Sul tavolo arriveranno lungo la serata quattro ordini del giorno di area opposizione e uno di maggioranza, che passa con 18 voti favorevoli.

“Il mio disgusto per quanto successo oggi in commissione – riprende il filo la leghista Federica Paita - per come si sono comportanti alcuni consiglieri della minoranza nei confronti del governatore della Regione e dell'assessore alla sanità. Hanno impegni in pratica h24, io li vedo ogni giorno quando si collegano sui social per aggiornamenti, tardi la sera e presto la mattina. Oggi avete vinto il primato regionale della maleducazione. E' in atto una campagna denigratoria nei confronti della nostra ASL, un atteggiamento da campagna elettorale permanente. La minoranza cerca in ogni modo di convincere i cittadini che la situazione è in peggioramento, mentre i numeri sono tutti in calo da tempo: ospedalizzati, domiciliati e terapie intensive. L'aumento dei positivi significa semmai che i tamponi sono stati usati bene, per esempio per testare a fondo le Rsa. Il tasso di mortalità della nostra regione è figlio anche dell'età media avanzata della popolazione ligure, tra le più anziane d'Europa. Alla sinistra fa comodo spaventare i cittadini”.



Accorata la risposta del capogruppo Marco Raffaelli del Partito Democratico. “I suoi sono insulti non a noi, ma ai medici che in questi mesi si sono sgolati per spiegarci come si sarebbe dovuta gestire la questione – dice -. Arriviamo a questo momento consumando uno strappo senza precedenti all'interno delle istituzioni. I vertici di un organo nominato dalla politica, i suoi strapagati vertici, non sono qui a dare risposte per l'ennesima volta. Da due anni scelgono di assentarsi, anche oggi che la città ha più bisogno di un confronto. Uno schiaffo per la Spezia e per tutti i comuni delle provincia. Uno schiaffo al presidente Guerri e al sindaco Peracchini, incapace di far rispettare la propria autorità. Dimostri, caro sindaco, un po' di polso nei confronti dell'ASL5”. All'azienda sanitaria, ma anche all'amministrazione comunale, viene imputato di “non aver organizzato strutture separate per i malati Covid nonostante le direttive del governo lo consigliassero già due mesi fa. E poi i positivi messi dentro la Don Gnocchi e l'Alma Mater: non vedete cosa fa la magistratura in regioni come la Lombardia? Dovete dire grazie a chi ha detto no, a chi ha evitato il rischio di contagiare addirittura pazienti in coma. Quanto ancora volete giocare sulla pazienza degli OSS e degli infermieri?”. E parlando di Fase 2: Che tipo di campagne si vogliono effettuare sulla popolazione, visto che siamo a numeri ridicoli di test fino ad oggi? Da Toti oggi avremmo voluto sentire dire che entro fine luglio i vertici di ASL sarebbero stati sostituiti”.



Maria Grazia Frijia alza lo scudo e definisce “untori” quelli della minoranza che hanno chiesto un “consiglio straordinario utile solo per sfogare le loro frustrazioni”. Accusati di avere creato un clima di “terrorismo mediatico” quando, secondo la consigliera di Fratelli d'Italia, sono tutte del governo le colpe della mancanza dei dispositivi di protezione individuale. Queste le cause “delle tante criticità che il nostro territorio ha affrontato e affronta. Probabilmente ci saranno stata delle difficoltà, e noi stessi abbiamo chiesto maggiore trasparenza all'ASL, ma da qui a far ricadere sulla Regione le colpe del governo centrale c'è una bella differenza”.

Massimo Caratozzolo del PD sottolinea come la minoranza avrebbe “voluto affrontare queste tematiche in maniera molto più serena. Il dato politico è che l'ASL, nominata dalla politica e non eletta a differenza nostra, umilia l'assemblea cittadina per l'ennesima volta. Toti ha potuto godere della censura da parte del presidente di commissione oggi pomeriggio, grazie ad uno strumento che invece avrebbe dovuto garantire massima trasparenza”, incalza il consigliere che poi tocca i tasti dolenti: “Sono state infettate tutte le strutture delle provincia, si sono persi i tamponi. Tutte cose di cui avremmo voluto chiedere ai vertici apicali di ASL. La Spezia ci guarda e vede un modo di fare vergognoso”.

Luigi Liguori parla da consigliere di Leu ma soprattutto da medico di famiglia “deluso del fatto che mi sia stata negata la possibilità di fare domande al governatore Toti e all'assessore Viale”. Denuncia di aver ricevuto poco materiale di protezione per poter assistere i pazienti, “alcuni dei quali ci hanno fornito loro stessi quel materiale. Ci è stato chiesto di far rimanere a casa i sintomatici con febbre e tosse, rimanendo in contatto telefonico con noi medici. Un protocollo che ha forse aumentato i decessi perché i ricoveri avvenivano solo quando era troppo tardi”. E ancora “siamo rimasti sconvolti del fatto che alcuni pazienti si ammalavano in ospedale pur essendo arrivati puliti”. I medici spezzini “sono profondamente delusi dalla gestione sanitaria disordinata, come se la ASL non avesse un organo direttivo. La sensazione è di essere diretti da tecnici non all'altezza della situazione”.



E ancora la democratica Federica Pecunia: “A oggi la percentuale dei liguri tamponati è la più bassa di tutto il Nord Italia. Perché le Liguria effettua meno tamponi di tutti quando ha il tasso di crescita dei contagi più alti d'Italia in questo momento? Al 20 aprile, ultimo dato testato, in ASL5 sono stati tamponati solo il 15% dei sanitari. Ma c'era una direttiva che diceva di tamponare chiunque avesse avuto contatti con i positivi. Non è un disguido quello dei tamponi smarriti, è il modello di centralizzazione di Alisa che ha determinato questi problemi. Oggi ci sono centinaia di test sierologici congelati perché non ci sono i reagenti che Alisa avrebbe dovuto procurare”.

Continua la compagna di partito Dina Nobili: “La sanità è di competenza regionale, scaricare la colpa sugli altri in questa fase in cui sono morte tante persone è avvilente – considera la consigliera, che è anche un tecnico ospedaliero -. Se voi, cari colleghi, non avete vissuto da dentro questa crisi, non riuscite a capire di cosa di parla. Non avevamo direttive e organizzazione, siamo stati mandati allo sbando soprattutto all'inizio”. La consigliera chiede poi al sindaco di spingere per usare anche alla Spezia la terapia al plasma che sta dando risultati incoraggianti a Mantova e Pavia.

“In questi mesi ci siamo resi conto che persone che avevano bisogno di cure sono rimaste lontane dagli ospedali per paura di infettarsi – aggiunge la pentastellata Donatella Del Turco -. Per questo abbiamo chiesto due strutture separate: una per i soli pazienti Covid e un'altra per il resto delle cure. Ma non è solo del passato che avremmo voluto chiedere alla dirigenza di ASL, ma è soprattutto del futuro. Per esempio, che ne sarà di Pneumologia alla Spezia? Questa assenza rende lecito per gli spezzini non riconoscersi in queste persone. Il sindaco si faccia tramite per portare alla loro sostituzione, il loro comportamento è inqualificabile”.

“Oggi saremmo dovuti stare vicini ai medici e al personale sanitario e rimandare le nostre beghe ad un altro appuntamento – dice Fabio Cenerini di Forza Italia -. L'opposizione è stata becera dal primo giorno, tanto che abbiamo dovuto chiudere la chat che avevamo aperto per gestire questa fase. Come si fa a dire che l'ASL avrebbe fatto contagiare persone in coma? Come si fa a non sapere che è stato dichiarato lo stato di emergenza in questo Paese ed i protocolli arrivavano dal Ministero della sanità? La Regione Liguria aveva votato per la stabilizzazione delle 158 OSS ma è il governo che non le vuole stabilizzare”. E infine ripercorre la storia dell'incompiuta del Felettino, con la gara a cui partecipò la sola ditta Pessina e il finale che tutti ricordano.



Paolo Manfredini del Partito Democratico cita tre fatti. “I numeri innanzitutto che dicono che sono aumentati i decessi e i contagi stentano a scendere, un elemento che deve far riflettere. Il secondo elemento è l'ASL che fugge dal confronto con un assise che sarebbe quella deputata in quanto assemblea elettiva. Ultima questione: in democrazia rappresentativa ciascun eletto dà conto alla cittadinanza e sono proprio loro che ci chiedono perché non è stato creato un ospedale Covid? Perché si sono persi i tamponi? Perché il pre triage è arrivato in ritardo rispetto al San Martino di Genova?”. In conclusione: “Le nostre emergenze sono due. La prima è l'ASL che non funziona nonostante il grande impegno dei sanitari, vanificato dalla mancanza di organizzazione. E poi c'è l'ospedale Felettino che manca, una ferita nella ferita. Oggi sappiamo quanto sia importante avere un presidio ospedaliero di qualità”.

Chiede di guardare in prospettiva Massimo Lombardi di Spezia Bene Comune: “Il ponte verso il futuro va gettato con un confronto tra la città ed Alisa e ASL, non è un problema di destra o sinistra – sottolinea l'avvocato -. Nella Fase 2 deve esserci spazio per un Covid centre nello Spezzino. Se in Procura oggi c'è aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di epidemia colposa, ci sarà un motivo? E non è certo tra medici e infermieri che sono sorti i problemi”. Respinge l'accusa di motivazioni pretestuose sfruttate in chiave elettorale: “Non è davvero il centrosinistra che ha riempito del proprio faccione gli autobus e che ha fatto della distribuzione delle mascherine uno sport elettorale. Per due mascherine a famiglia, quando nella vicina Toscana ne vengono date trenta al mese ad ogni cittadino”.

“Bisogna dire la verità – invita Guido Melley di LeAli -, l'epidemia ha mostrato la qualità dei vari servizi sanitari in Italia. Il modello lombardo e il modello veneto hanno avuto obiettivi e risultati diversi. I primi hanno abbandonato il territorio, medici di famiglia e strutture periferiche; il Veneto invece ha mantenuto un sistema capillare e pubblico. La Liguria è una copia sbiadita le modello lombardo e la Spezia è la cenerentola del sistema sanitario regionale. La nostra ASL è oggi supina ad Alisa e il servizio è diventato sempre più 'genovacentrico'. I vertici della nostra azienda sanitaria sono inadeguati”. L'invito alla maggioranza è ad unirsi nel chiedere le loro dimissioni.

“Il modello sanitario delle venti regioni non regge più – la valutazione di Lorenzo Forcieri -, ma d'altra parte non penso che tornare ad un sistema totalmente centralizzato sia la soluzione. Forse non sarebbe stato male fare questa discussione in un altro momento, ma l'obiettivo era sentire dai rappresentanti dell'ASL lo stato della situazione e provare a capire cosa fosse successo in queste settimane. Capire gli errori per evitare di rifarli. Non ci sarà ripresa economica se non avremo un sistema sanitario che dia certezza”.



Giacomo Peserico teme che “alla fine di questo consiglio non verrà fuori nulla di utile per coloro di quali combattono il virus in prima linea e per chi ne subiranno le conseguenze economiche. Cerchiamo di abbassare i toni, il tempo per i processi politici ci saranno ma non è questo. Ora è il tempo di fare pressione a livello centrale per sbloccare le risorse che servano a far ripartire l'economia”. Luigi De Luca cita la Spagnola di inizio Novecento e accusa il governo di non aver dato disposizioni tempestive ai pronti soccorsi al manifestarsi dell'epidemia. “Alla Spezia, già da settembre, dai medici di base si sentiva dire che l'influenza quest'anno sarebbe stata terribile. C'è quindi il sospetto che il virus circolasse già prima. La Regione ha agito in maniera eccelsa nel trovare dpi e respiratori. L'opposizione ha iniziato un'opera di speculazione politica poco nobile. Oggi qui non ci sono i vertici ASL anche perché impegnati nell'emergenza, ma ciò non toglie che da qui a qualche mese potremo audirli”. “Fino ad oggi ci ha aiutato il distanziamento sociale ma poco altro - sottolinea Andrea Biagi di Cambiamo! -, il resto sono solo decreti su decreti. Il governo si è dimenticato dei medici di famiglia, costretti a lavorare senza dispositivi di protezione che hanno dovuto procurarsi di tasca propria”.



“La mancanza dei dirigenti ASL5 ha fatto sì che sulla venuta di Toti e Viale si siano riversate grande aspettative – fa un passo indietro Roberto Centi di LeAli -. Quando hanno detto che ci avrebbero riservato 45 minuti, di cui la metà di loro introduzione, era chiaro come sarebbe finita. Toti ha poi risposto in una maniera sprezzante nei confronti delle domande del mio capogruppo. La sua presenza è guarita, ma non è una sua concessione. Così come non credo che i tre dirigenti ASL che oggi non sono qui, sono assenti perché non si possono spendere tre ore dopo cena per rispondere alle nostre domande. La Spezia è stata colpita marginalmente dal Covid perché siamo più lontani dalle grande vie di comunicazione, ma la nostra letalità è molto alta, attorno al 15%”.

“I dati ci dicono che l'epidemia sia in flessione nel nostro territorio – sottolinea Marco Frascatore di Cambiamo! -, e il modo in cui in Regione Liguria raccogliamo i dati ci dà un'idea più precisa della salute dei nostri cittadini. E' il momento di passare dall'epoca dei divieti a quella delle regole. Nei prossimi giorni arriveremo a 3mila tamponi al giorno, con i laboratori in cui operano tecnici al lavoro 24 ore su 24”. Lorenzo Viviani della Lega è colui che ha presentato il documento da parte della maggioranza: “Cosa pensava l'opposizione di ottenere portando degli ordini del giorno all'ultimo momento, senza darci modo di leggerli? - si chiede – Chiedete onestà intellettuale alla Regione ma non al governo, che ha bocciato l'assunzione degli Oss spezzini. Alla presenza di Toti e Viale avete voluto fare un comizio invece di esprimere le domande puntuali che i rappresentanti regionali erano disposti a ricevere. Avete perso un'occasione”.

“Ho portato il presidente delle Regione nel primo giorno della Fase 2 - prende la parola il sindaco Pierluigi Peracchini - e ho visto atteggiamenti da bambini dell'asilo. Se non volete collaborare neanche quando muoiono le persone, da ora in poi farò solo il sindaco della maggioranza. Abbiamo dovuto mendicare le mascherine in Cina e i respiratori da Nanchino perché non ce li ha dati il governo. Perché il virus ha colpito la Lunigiana, Massa-Carrara, Genova e Parma in maniera così violenta e da noi no? Perché da subito abbiamo trovato la modalità per non mandare a casa i clinicamente guariti ancora positivi, che così non hanno infettato le loro famiglie. Il governo non ci ha dato un euro e i morti ci saranno anche dopo la fine della pandemia. Non abbiamo i soldi per pagare gli stipendi da qui alla fine dell'anno. Se volete noi ci siamo, sennò ci vedremo alle elezioni. La globalizzazione ci impone di ragionare a un livello che non è solo quello del nostro quartierino”.