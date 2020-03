Kasta, alibi e pipponi: Melley accende la miccia, Orlando non si tira indietro

La Spezia - Non è certo passato inosservato ilpost a tema elezioni regionali digitato oggi da Guido Melley, ex assessore comunale, ora capogruppo in consiglio della forza di opposizione LeAli a Spezia. Le sue amareggiate considerazioni sulla bandiera bianca che sarebbe stata issata, tre mesi prima del voto, da centrosinistra e cinque stelle, ha scatenato una serie di commenti e un dibattito acceso. Tra gli intervenuti, l'ex ministro nonché vice segretario Pd Andrea Orlando: “Guido Melley oltre a fare delle prediche e a dire che il tempo sta passando quale concreta iniziativa hai promosso? Noi stiamo attendendo una risposta da mesi dai Cinque stelle. Forse qualcosa si muove. È certo che se avessimo deciso di non aspettare avremmo letto pipponi come il tuo sul fatto che avevamo deciso di perdere andando soli”, precisando – a chi ha parlato di tatticismo Dem - che “abbiamo detto ai Cinque stelle (con tutte le altre forze del Csx): facciamo un patto civico. Prima hanno detto sì, poi forse, adesso ci dicono che decideranno la settimana prossima. Meno tattica e manovra di così...”. Sul medesimo tema, Melley ha ribadito che “tatticismi per me significa tenere troppo a lungo in ballo decisioni che non tengono conto delle reali volontà della gente. Manovre partitiche? I tavoli romani che non finiscono mai. Nel frattempo Toti gongola”. Al che Orlando ha segnalato che “quando si fa appello alla gente getto la spugna. Sai noi della kasta siamo fatti così” e poi, dibattendo con l'ex assessore spezzino Pollio e l'ex assessore Lericino Fiore, ha ironicamente affermato, riferito al Pd, che “serviamo a far sentire superiori tutti quelli che ci spiegano le nostre lacune. Nell’età dell’incertezza non è poco”.



“Ma che kasta e kasta! Siamo tutti sulla stessa barca – ha proseguito Melley - e pensare che ho detto e scritto più volte che ho sostenuto la tua proposta iniziale su Sansa ecc, ma ad un certo punto - almeno secondo me- bisogna chiudere e non portare avanti all’infinito le trattative (ed i tatticismi)”. “Non vorrei assistere alla fiera della precostituzione degli alibi – ha continuato Fiore -. L’altra volta era colpa di Luca Pastorino. Stavolta dei Cinque stelle. E non puoi chiedere a Melley cosa faccia: tu sei il vicesegretario del Pd”, che ha aggiunto, rivolto all'ex guardasigilli: “Se salta l’accordo allora sarebbe bene corresse un politico, politicizzare la contesa e ricostruire una coalizione tradizionale. Tu sei il più titolato a guidarla. Mi sembra fino banale dirlo”, e ancora: “E ora di uscire dai tatticismi. Hai nome e blasone per correre in poco tempo”. Versione che non ha trovato concorde l'esponente Pd spezzino: “No guarda. Si cerca di fare un accordo. Se non si fa si cerca di avere un argomento per tabulas da poter mostrare all’elettorato grillino”.Un Orlando convinto altresì che “se l’accordo non si fa bisogna che sia chiaro agli elettori per colpa di chi non si è fatto” e ricordando che “Sansa che non è un fan del Pd ci ha riconosciuto (QUI) che il problema non siamo noi”. Nel dibattito è entrato anche l'altro lealista Roberto Centi: “Cercate di inserire nell'accordo anche le Marche e la Campania – ha detto a Orlando -come pare stiate facendo. Se neanche così non va bene ai Cinque stelle candiderei Sansa a prescindere per cercare di portare i loro elettori nell'alveo di una proposta che ricerchi l'unità a sinistra che è quello che tutti ci aspettiamo”.