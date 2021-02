Ivani: "Modulo Asl 5 discriminatorio e inaccettabile"

La Spezia - "Ritengo che sia un problema grave quello che è successo oggi in ASL5 e chiederò al Direttore generale Dott. Paolo Cavagnaro di avviare un’indagine. La persona o le persone che hanno sbagliato devono ricevere un provvedimento disciplinare". Lo chiede in una nota Filippo Ivani, assessore alla sanità del Comune della Spezia in merito al caso che ha investito l'azienda sanitaria locale con l'inserimento degli omosessuali nelle categorie maggiormente a rischio Covid.

"Un gesto discriminatorio e inaccettabile - prosegue - che deve essere punito categoricamente. Non capisco come sia possibile commettere un errore del genere. Trovo la discriminazione, in qualsiasi forma, un comportamento orribile".