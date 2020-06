Italia viva: "Peracchini stigmatizza la movida, ma non gli attacchi squadristi"

La Spezia - "La scorsa primavera il sindaco Peracchini ha concesso una sala pubblica, la Mediateca intitolata a Sergio Fregoso, a Casa Pound per consentire al loro candidato alle elezioni europee di presentare un suo libro. Ora leggiamo che il referente spezzino di Casa Pound è indagato per l'aggressione avvenuta sabato scorso nel centro città verso due giovani che hanno riportato lesioni con prognosi di 30 e 7 giorni. Aggressione attenuata nelle sue peggiori conseguenze dall’intervento delle forze dell’ordine. In attesa che la magistratura concluda i suoi accertamenti sullo svolgersi dei fatti, vogliamo ancora una volta fare i complimenti a Pierluigi Peracchini, una volta sindacalista oggi sindaco della nostra città, che ha un concetto originale di democrazia, che applica deliberatamente ignorando gli insegnamenti di Karl Popper e che gli permette di stigmatizzare i giovani e la movida senza denunciare gli agguati squadristi". Lo affermano in una nota Federica Pecunia, consigliera comunale di Italia viva, e Antonella Franciosi, coordinatrice provinciale di Italia viva.



"Sono davvero il coprifuoco o l'allontanamento dal centro che educheranno alle regole della comunità una generazione di giovani cittadini? Evidentemente il sindaco non sa dare nessun'altra risposta al bisogno di condivisione e socialità delle nuove e vecchie generazioni che chiedono di vivere la loro città e di farlo in serenità e sicurezza", concludono Pecunia e Franciosi.