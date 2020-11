Italia viva: "Cosa fa Peracchini per lo screening nel cantiere Fincantieri di Muggiano?"

La Spezia - Raffaella Paita ha depositato un’interrogazione al ministro Speranza per sapere se sia a conoscenza della situazione di rischio sanitario all'interno del cantiere Fincantieri del Muggiano e se conosca le ragioni per le quali Alisa e Asl5 non abbiano ancora siglato il protocollo di somministrazione dei tamponi ai lavoratori concordato proprio tra Asl 5 con Fincantieri.

Oggi Asl 5 dichiara che il protocollo verrà siglato in giornata. Peracchini, tra una targa tolta a una porta e una risposta irritata all'opposizione, è a conoscenza della questione sollevata dall’onorevole? E si è occupato in qualche modo della vicenda? Ha chiesto ragione ad Asl 5 del ritardo nella sottoscrizione dell’accordo?

Se lo ha fatto, può riferire ai cittadini e, se non lo ha fatto, può occuparsene magari sincerandosi della effettiva positiva conclusione? o si sta ancora leccando le ferite infertegli dall’alleato di governo che lo ha lasciato nudo, come il re di quella favola, agli occhi dei suoi cittadini?



Antonella Franciosi

Gianluca Tinfena

Coordinatori provinciali Italia viva La Spezia