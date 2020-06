Italia viva: "Centro prelievi Bragarina, ecco l'incapacità della dirigenza Asl"

La Spezia - "L’unico centro pubblico aperto ai prelievi è proprio la casa della salute di Bragarina e gli utenti, di qualunque età e in qualunque condizione fisica, sono costretti a code per accedere al servizio fornito peraltro per le sole urgenze e su appuntamento code che non trovano nessuna spiegazione se non nell’incapacità di fornire prestazioni essenziali in modo dignitoso". Lo affermano in una nota Federica Pecunia e Antonella Franciosi, rispettivamente capogruppo in consiglio comunale e coordinatore provinciale di Italia viva.

"Mentre la commissaria scarica le sue responsabilità sugli utenti - continuano -, colpevoli di presentarsi prima dell’orario dell’appuntamento, le persone sono in coda, si autorganizzano e grazie alla loro buona educazione entrano in ordine di arrivo, avuto riguardo alle priorità volentieri concesse a chi ha le stampelle o è visibilmente dotata di pancione. Tanto più che gli orari assegnati si sovrappongono per più di un paziente e che nessuno vigila su chi ha appuntamento, a quale ora lo abbia e chi abbia tra loro più o meno diritto a entrare.

A fine coda, misurazione della temperatura e dentro. Come si ritirano i referti? In altre Asl Liguri da tempo è attivo un servizio che consente la consultazione on line; Asl 5 consente oggi di compilare un modulo indicando un indirizzo mail per ricevere i risultati, ma non si da nemmeno indicazione sui tempi di consegna".



"Un anziano non assistito dai familiari - proseguono - che ha necessità di fare un prelievo - urgente perché diversamente il servizio ancora non è fornito mentre come noto da settimane si può andare al ristorante e dal barbiere – e arriva al centro prelievi solo, deve attendere in piedi il suo turno all'aperto, esposto a sole o pioggia, deve anche ritornare a prendere l’esito? Che servizio è questo? La responsabilità è di chi profumatamente retribuito doveva pensare per tempo a organizzare il servizio senza inconvenienti per l'utenza e se fino ad oggi non lo ha fatto non ha alcuna giustificazione perché trovare soluzioni a questioni grandi e piccole è ciò per cui ricopre la posizione di commissaria e dirigente. Ha giustificato l'incapacità a gestire la fase uno, perché non si aspettava l'emergenza sanitaria; ora non si è accorta che la comunità è in piene fase due . Crediamo che debba togliere il disturbo”.