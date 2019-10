Italia viva, Casini: "Intermarine e San Lorenzo devono rimanere dove sono"

La Spezia - "Ritengo assolutamente sbagliato pensare di trasferire i cantieri Intermarine e San Lorenzo alla Spezia. Devono rimanere dove sono. Eccellenze internazionali con oltre mille lavoratori, tra diretti e indiretti, rappresentano l’orgoglio della nostra città e del territorio della Val di Magra. Non un problema da eliminare" Lo scrive in una nota Beatrice Casini capogruppo Italia Viva Sarzana che prosegue: "Intermarine e San Lorenzo in questi anni hanno investito milioni di euro per mettere in sicurezza le proprie aziende e il territorio dove operano; molte volte investendo risorse per interventi a cui dovevano pensare le istituzioni. Altra cosa è l’ipotesi di utilizzo di ulteriori spazi all’interno dell’Arsenale Militare, ma ferme restando le sedi attuali delle due realtà. Quindi a Sarzana ed Ameglia".