Italia viva: "Asl5, bando extraregionale per infermieri e Oss fuori è privo di sensibilità"

La Spezia - “Riteniamo privo di ogni senso di responsabilità e di sensibilità nei confronti degli operatori sanitari liguri, che hanno affrontato con coraggio e abnegazione la fase più drammatica per il nostro Paese e il nostro territorio dell’emergenza Covid-19, la decisione di Asl5 di indire un bando per l’assunzione di 10 infermieri e 10 Oss extra regionali. Sanno bene i nostri dirigenti che ci sono situazioni di mobilità aperte all’interno della regione, mai sanate, che ci sono operatori socio sanitari da stabilizzare e dunque ci chiediamo: perché non ricorrere prima alle mobilità e alle stabilizzazioni dei lavoratori degli appalti? Ci pare un affronto inaccettabile, peggiorato dal fatto che la motivazione del bando adduce alle necessità di gestire l’emergenza Covid-19 ma il contratto a cui verranno sottoposti è a tempo indeterminato". Lo afferma in una nota Italia Viva con Federica Pecunia, rappresentante della forza politica nel consiglio comunale spezzino, e con il capogruppo regionale Juri Michelucci.



"Comprendiamo dunque da parte di Asl l’impellenza di aumentare l’organico in dotazione, ciò che per noi resta incomprensibile è la strategia sempre tortuosa e mai a favore dei liguri di questa dirigenza. Si pensi ai nostri lavoratori che quotidianamente vivono situazioni al limite della sopportazione, trasfertisti che, finito il turno, non hanno nemmeno nella notte, la possibilità di prendere un treno per tornare a casa e si vedono costretti a dormire in stazione.

Si pensi alle numerose richieste degli operatori di Coopservice che da due anni lottano e noi al loro fianco per vedere la loro situazione stabilizzata. Non dimentichino gli appalti dei trasporti sanitari che altresì nessuno ha mai pensato di stabilizzare", continuano.



Concludono i due renziani: "E infine perché non attingere dalle graduatorie del concorso che ha visto molti infermeiri spezzini trasferirsi in Asl liguri diverse dalla nostra, quando avrebbero potuto lavorare in loco? Qualcuno ci vuole dare spiegazioni? Perché per noi questo è l’ennesimo gesto di completa incapacità organizzativa dei vertici della nostra azienda sanitaria, che sembra non conoscere i temi dell’imprego degli operatori sanitari e prendere decisioni senza alcuna strategia”.