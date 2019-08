Italia nostra: "Pronti al ricorso contro la piazza sospesa"

La Spezia - "Siamo rimasti scioccati dalla presentazione del pacchetto di interventi che comprende la fontana in mezzo al golfo e la passerella. Il Documento di pianificazione strategica di sistema non ci soddisfa affatto e presenteremo alcune osservazioni". Luca Ceretti, presidente provinciale di Italia nostra, esordisce così nell'intervento che ha tenuto durante la conferenza stampa convocata dal consigliere comunale Massimo Caratozzolo (leggi qui) per affrontare diverse questioni, compreso il progetto della piazza sospesa presentata dall'amministrazione un mese e mezzo fa.



"Probabilmente dal punto di vista architettonico ha anche delle qualità, è elegante. Ma non ci convince per niente l'ubicazione in una zona già riconosciuta come patrimonio storico. E non capiamo perché sia stato scelto ancora una volta l'architetto Femia - prosegue Ceretti - dopo la progettazione del waterfront e ancora prima della nuova Beghi. Lo troviamo provocatorio, sembra che provi gusto nel fare i baffi alla Gioconda. L'ex deposito Fitram era un puro esempio liberty del 1902, l'edificio poteva non essere intaccato e invece c'è stato messo davanti quel cassone. Forse qualcuno è innamorato dell'architetto Femia all'interno del Comune. Non capiamo questa continuità. In ogni caso al progetto della piazza sospesa manca ancora il parere della Soprintendenza e a nostro avviso non rispetta il piano paesistico. Dunque valutiamo con forza la possibilità di fare ricorso".



Italia nostra si è presentata in forze alla conferenza stampa durante la quale Caratozzolo ha presentato il tema come uno di quelli sui quali era stata richiesta una commissione che ancora non ha avuto luogo. "E' stata convocata, rinviata e sconvocata, alla fine - ha spiegato il consigliere comunale - si farà a settembre. Il 6, e francamente non capisco perché Guerri non l'abbia convocata prima, visto che tra l'1 e il 5 non c'è niente in programma. Comunque il problema è che dovremmo essere informati e interpellati riguardo ai progetti strategici della città invece il sindaco ne parla alla stampa e basta. Così si creano tensioni: i cittadini si accorgeranno dopo, quando ci saranno le ruspe ai giardini, che il progetto non li soddisfa. E ci saranno contenziosi e proteste. Piazza Verdi, evidentemente, non ha insegnato nulla".



"Tutto è bello, ma nel giusto contesto - ha aggiunto Maria Grazia Datteri, membro della segreteria di Italia nostra e restauratrice -. Spesso gli architetti vogliono lasciare il loro segno negli ambienti urbani. Va bene, ma lo facciano dove è possibile non nel cuore di una città ottocentesca".

Giorgio Di Sacco Rolla, altro esponente del direttivo dell'associazione, ha posto alcuni quesiti: "Quanto serve davvero in quel punto un intervento del genere? Magari si poteva progettare una passerella nella zona della sede della Capitaneria di porto. Ci sarebbe più spazio, non si taglierebbero alberi e non saremmo nel bel mezzo dei Giardini storici, a pochi metri dal monumento a Garibaldi. Davvero pensiamo di spendere due milioni di euro per evitare un semaforo? Piazza Verdi non ha insegnato che serve un confronto con la popolazione preventivo... Eppure chi è eletto non è un monarca. Ci aspettavamo un atteggiamento diverso da questa amministrazione".