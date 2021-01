Italia Viva chiede il piano vaccinale: "Toti non può fare il mago dei numeri, trattandoci come piccoli bambini spaventati"

La Spezia - "Noi vogliamo conoscere il piano vaccinale ligure; non ci interessano le informazioni anagrafiche dei vaccinandi, ma vogliamo sapere a quante persone ogni giorno si prevede di somministrare il vaccino da qui all'esaurimento della prima fase; intanto, a partire dalle previsioni di consegna delle fiale Pfizer da parte di Arcuri alla Liguria". Antonella Franciosi, Federica Pecunia, Corrado Mori, referenti spezzini di Italia Viva, incalzano la giunta regionale e in particolare il presidente Giovanni Toti: "Il ministero ha raccomandato di conservare il 30% del prodotto inviato per rispettare la seconda somministrazione del 21 esimo giorno successivo alla prima. Bene, perché allora Lei, Toti, si accontenta di aver iniettato il 16% delle dosi consegnate che è ben lontano dal 70% di sicurezza previsto dal ministero della salute, mentre, secondo i dati resi pubblici, regione Lazio supera il 48%, regione Veneto il 40% e Toscana il 37%? Ci sa dire quando avremo raggiunto la percentuale del 70% delle dosi consegnate o quantomeno le regioni virtuose?"



Continua la nota: "Dato che, almeno in teoria - salvo sua smentita - le dosi da somministrare vengono reintegrate ogni settimana, ci sa dire se ha qualche ragione oggettiva per temere che le scadenze di consegna delle dosi attese e programmate non verranno rispettate? Per questo Alisa e le Asl liguri frenano la somministrazione delle dosi ai sanitari e agli ospiti delle rsa? Toti non può fare il mago dei numeri in conferenza stampa, trattandoci come piccoli bambini spaventati e inconsapevoli della vita e della matematica; i Liguri sono esseri senzienti, non sudditi pronti a bersi le sue favole. “Se lo sai rispondi” era una rubrica molto famosa su Topolino ai tempi della fanciullezza di Toti. Le giriamo i quesiti di cui sopra. Sennò Presidente smetta di barare e si dimetta: non lo farà, certo. Ma almeno è in grado di nominare un assessore alla sanità per la nostra regione all'altezza del compito? Così potrà tornare sereno a postare foto di trofie e pansotti consolatori. Magari non indichi un esponente della Lega, però: abbiamo capito, come anche lei, che non hanno il fisico e neppure le capacità, da quanto visto in Regione e alla Spezia negli ultimi anni".