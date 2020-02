Italia Viva al fianco di Anpi: "No a intitolazione via per Almirante"

La Spezia - Pieno sostegno di Italia Viva al presidio organizzato da Anpi per manifestare tutta la contrarietà alla proposta di intitolare una via a Giorgio Almirante alla Spezia. "Non è ammissibile che Almirante, segretario di redazione della rivista fascista 'La difesa della razza' teorizzando le politiche di discriminazione razziale e di antisemitismo durante il regima fascista, possa essere ricordato in una città conosciuta come 'Porta di Sion'. Al termine della seconda guerra mondiale la 'Missione Exodus' permise a molti profughi ebrei scampati ai campi nazisti e provenienti da tutta Europa di salpare dalla Spezia alla volta di Israele. Sarebbe una profonda mancanza di rispetto nei confronti dei valori di solidarietà e di antifascismo della nostra città. Saremo al fianco di Anpi in piazza Mentana sabato 22 febbraio alle 16,30 per una presa di posizione netta quanto necessaria".