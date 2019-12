Italia Viva: "Soldi per addobbi natalizi, Toti fa figli e figliastri"

La Spezia - "Abbiamo appena appreso che La Giunta Toti ha finanziato per una cifra intorno ai 65mila euro gli addobbi natalizi in molti comuni della Regione, tra cui anche Spezia e Sarzana, facendo riferimento ad un fondo di bilancio il cui uso è a discrezione del Presidente. Il problema non è tanto il finanziamento quanto il fatto che la procedura si sottrae a evidenza pubblica e quindi tanti comuni non sapevano neanche della possibilità di fare domanda. A ciò si aggiunge il fatto che su sui tanti comuni che hanno chiesto finanziamenti , solo 9 lo hanno ottenuto e 8 sono guidati dal Centrodestra. Per noi non ci sono figli e figliastri ed è per questo che presenteremo un’interrogazione in Consiglio sui criteri utilizzati per poter accedere al finanziamento". Lo dichiarano in una nota Juri Michelucci e Valter Ferrando, consiglieri regionali di Italia Viva.