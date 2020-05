Italia Viva: "Oss e infermieri, bando extraregionale penalizza chi deve essere stabilizzato"

La Spezia - “Vorremmo ci fosse chiarito il rimpallo delle responsabilità tra Asl5 e Regione Liguria in merito al bando per l’assunzione di Oss e infermieri extra regionali, che penalizza così sia gli operatori in mobilità che coloro che devono ancora essere stabilizzati dall’azienda. Pare che Regione Liguria abbia autorizzato tutte le Asl a procedere con le mobilità extra regionali ove però non riuscissero ad assumerne con le mobilità regionali. E siamo certi in regione ci siano ancora mobilità aperte, a cui attingere. Allora, se così fosse, Asl5 si dovrebbe caricare l’intera responsabilità di questa scellerata operazione, che non consente ai nostri concittadini di avvicinarsi a casa o di essere inseriti nell’organico della stessa azienda per una scelta che non si comprende come possa contravvenire ad una disposizione data dalla Regione, alla quale la stessa Asl addebita però la responsabilità. Ci venga spiegato come sia possibile ciò che sta accadendo e soprattutto si fermino e ripensino completamente quel provvedimento ora che sono ancora in tempo”. Lo dichiarano in una nota Juri Michelucci, caporuppo Italia Viva Regione Liguria, e Federica Pecunia, capogruppo Italia Viva La Spezia.