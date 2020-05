Italia Viva: "Non è andato tutto bene e niente migliorerà se si continuerà a mistificare la realtà"

La Spezia - "Il Presidente Toti ha visitato Spezia di persona per raccontarci ancora una volta che è andato tutto bene e che lui è stato il più bravo. Quindi ci ha raccontato che gli ospedali spezzini hanno retto bene e che per fortuna noi abbiamo il vecchio Sant’Andrea che è diviso in padiglioni, così è stato agile creare percorsi protetti: tanto che nulla avrebbe cambiato il nuovo ospedale Felettino in questa emergenza. Le chiediamo, Presidente, perché allora la nostra Asl già governata da un commissario è stata ricommissariata da Alisa?" Così Antonella Franciosi e Gianluca Tinfena, coordinatori provinciali di Italia Viva a proposito delle considerazione del presidente regionali a margine della visita all'ospedale Sant'Andrea, avvenuta questa mattina: "Perché, chiusi nelle nostre case, abbiamo appreso dai vostri bollettini che i nostri concittadini morivano in ogni reparto, così ben protetto? Perché continuiamo a non ricevere cure ordinarie nei nostri nosocomi? Perché il macchinario per analizzare i tamponi è arrivato solo in questi giorni? Perché, nonostante le sue affermazioni, siamo la Regione che traccia meno il virus tra quelle più colpite? Perché, nonostante nei fatti il virus non sia tracciato, i dati dei nuovi contagi continuano a aumentare in proporzione agli abitanti più che in ogni altra Regione ? Presidente, non è ripetendole che le frottole diventano realtà. Non è andato tutto bene e niente migliorerà se la sua amministrazione continuerà a mistificare la realtà per tornaconto elettorale".