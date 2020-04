Italia Viva: "Modello Genova per ricostruire il ponte di Albiano"

La Spezia - "Il governo attivi subito un tavolo di coordinamento istituzionale per affrontare l’emergenza viabilistica determinata dal crollo del ponte di Albiano Magra". Lo dichiarano Raffaella Paita e Cosimo Ferri, deputati di Italia Viva, a proposito del crollo del ponte di Albiano. "Si mettano subito intorno a un tavolo - continuano - tutti i soggetti che possono contribuire a soluzioni rapide e operative: Regione Liguria e Toscana, Anas, Salt, comuni di liguri e toscani interessati, parlamentari. Ci sono proposte che possono tamponare l’emergenza che devono subito essere attivate. Ci vogliono risorse che deve mettere Anas per asfaltare la strada che collega Bolano a Podenzana, con un accordo di programma dei comuni. Dobbiamo attivare due uscite (attraverso rampe di accesso) di emergenza nella autostrada A12 Salt, esattamente come ha proposto il Sindaco Battilani, per fluidificare il traffico. Va subito ricostruito il ponte ad Albiano con il modello Genova e va sbloccata subito la bretella Ceparana-Santo Stefano, già finanziata dal governo Renzi", conclude.