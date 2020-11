Italia Viva, Michelucci guiderà l'area commercio del Cantiere Crescita

La Spezia - Si è tenuta sabato la terza assemblea nazionale di Italia Viva. Un incontro-dibattito a distanza nel corso del quale sono state approvate alcune modifiche statutarie, per rendere più efficiente la struttura del partito e trovare nuovi luoghi di dialogo e condivisione utili a coinvolgere sempre più simpatizzanti e cittadini che si vogliono impegnare in politica con il loro contributo. In particolar modo saranno valorizzati i Comitati e il loro valore sull’elaborazione delle tematiche più importanti. Il lavoro sarà poi di coordinamento con i Cantieri di futuro, spazi di elaborazione dedicati ai temi più importanti del nostro paese, con il coinvolgimento diretto di territori e città.

Anche la provincia spezzina con i suoi rappresentanti farà parte del futuro del partito fondato da Matteo Renzi. Juri Michelucci guiderà all’interno del Cantiere Crescita l’area dedicata al Commercio, materia a lui cara per provenienza professionale. Dell’assemblea fanno ancora parte Alberto Battilani, sindaco di Bolano, e Federica Pecunia, consigliere comunale alla Spezia.