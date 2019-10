Italia Viva: "La rinuncia al carbone obiettivo già raggiunto da Federici"

La Spezia - "L'obiettivo del no al carbone era un traguardo già raggiunto dalla precedente Amministrazione che prevedeva entro tale data anche la dismissione totale della Centrale, la bonifica dell'area a cura e spese di Enel e la nuova destinazione della stessa prevalentemente orientata sulla Green Economy. Ora l'obiettivo decantato dal Sindaco Peracchini sembra l'ennesimo fumo negli occhi per i Cittadini che si aspettavano ben altro dopo decenni che quel fumo lo hanno respirato. Il comunicato del Sindaco non fa altro che confermare la strategia di Enel e la conversione della Centrale a turbogas, questione chiaramente avversa dalla città intera. Insomma pare che il Sindaco non abbia trovato nessun accordo favorevole per la Città. Italia Viva ribadisce il suo secco NO alla Centrale anche a turbogas e ne richiede la sua dismissione con contestuale bonifica dell'area a cura e spese di Enel. La città della Spezia lo vuole, lo pretende e con forza faremo valere questo obiettivo nelle opportune sedi Governative visto che il potere contrattuale del Sindaco è risultato veramente avvilente. Una Città ed una Provincia più pulite sono un nostro Diritto ed il Piano Energetico Nazionale non può e non deve non tenerne conto. Italia Viva è e sarà sempre dalla parte dei Cittadini".

ITALIA VIVA La Spezia