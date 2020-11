Italia Viva: "Dopo Ivani nominato da Pucciarelli anche Frjia annunciata da Asti"

La Spezia - "Dopo l'Assessore nominato dalla Pucciarelli, Ivani, ora abbiamo un assessore nominato da un Assessore: Asti annuncia la nomina della nuova assessore Frjia al suo posto".Così il gruppo consiliare di Italia Viva in merito alle odierne nomine nella giunta Spezzina. "Augurandole buon lavoro, abbiamo scoperto che nelle giunte di centro destra i posti di assessore si trasmettono per diritto ereditario. Questa volta Peracchini si è superato - concludono - quasi in tempo reale il sindaco si è messo al passo ed è riuscito a nominare l'assessore prima dell'affissione della targa".