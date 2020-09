Italia Viva: "Di fronte ai dati di ieri, Toti e Peracchini non possono continuare a temporeggiare"

La Spezia - "La scuola deve ripartire, perché è l'ossatura del nostro Paese e perché i ragazzi e la loro istruzione sono e devono essere la priorità. Ma la scuola deve ripartire in sicurezza. L’attuale stato dei contagi nella nostra provincia è preoccupante e non può essere trascurato: il sistema sanitario e ospedaliero è già sottoposto a un forte stress.

Chiediamo aI Sindaco un atto di responsabilità da assumere guardando alla propria coscienza". Così Federica Pecunia, consigliere comunale di Italia Viva ed Antonella Franciosi, coordinatrice provinciale di Italia Viva, che aggiungono: "Attenda a far ripartire le scuole dopo le elezioni e utilizzi questo tempo per attuare una vera strategia di interventi che consentano di riportare la situazione dei contagi entro parametri sostenibili. Quella che ancora oggi manca e che ci ha condotti in questa situazione. Inoltre, si darebbe un ragionevole tempo aggiuntivo alle scuole per vedere completati lavori e per approntare le migliori condizioni per la ripartenza, come peraltro hanno chiesto in questi giorni tantissimi dirigenti scolastici ai quali deve andare tutto il sostegno. Le famiglie attendono decisioni e indicazioni che non possono tardare ad arrivare. Di fronte ai dati di ieri, Toti e Peracchini non possono continuare a temporeggiare. Decidano e decidano mettendo finalmente al primo posto l’interesse e la salute della comunità".