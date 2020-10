Italia Viva: "Al Mazzini 50 contagi in pochi giorni, altro che 'tutto bene'"

La Spezia - Cosa sta succedendo alla Rsa Mazzini? Pare che ormai la maggior parte degli ospiti sia risultato positivo al covid e che già 11 lavoratori risultino altrettanto contagiati. Abbiamo presentato lunedì un question time per chiedere all'assessore delucidazioni sul focolaio nella casa di riposo, ci è stato risposto che la vicenda in questione si era sviluppata a partire da giovedì scorso, ma che Asl era intervenuta e tutto ora sembrava sotto controllo. In sostanza in una settimana più di 50 pazienti si sono contagiati. Altro che sotto controllo. Il Sindaco non può non prendere una posizione di fronte al fatto che il centro residenziale più importante della città si sia di fatto ad oggi ritrovato ad essere un centro Covid. Cioè tutto quello che avevamo chiesto non avvenisse durante la prima fase dell'emergenza sta accadendo oggi, perché fin dall'inizio non si è arginato un cluster che purtroppo ha già provocato delle vittime. E tra il lavoratori in malattia e coloro che temono date le condizioni della struttura la situazione è davvero preoccupante. Non una parola dal Sindaco, non un'azione su Asl5 per prendere misure drastiche di contenimento. È davvero grave quello che sta avcadendo, denunciato già dai sindacati, ma che ad oggi pare non avere avuto risposta dalle istituzioni locali. Si faccia qualcosa al più presto. Qualcuno poi dovrà accertare chi ha commesso gli errori che hanno portato ad una situazione alla quale proprio non si doveva arrivare".



Federica Pecunia- Dina Nobili