Italia Viva: "Abbiamo votato contro un bilancio senza idee"

La Spezia - “Italia Viva ha votato contro il bilancio dell’amministrazione Peracchini. Un bilancio senza idee, prospettive, strategie. Siamo fieri di opporci con nettezza ad una giunta che ha dimostrato inerzia e inoperatività e che ha gestito malissimo la vicenda Covid nel nostro territorio .

Peracchini attacca il governo ogni giorno, additando colpe ad ogni scelta fatta fino ad ora, e una parte del Pd si astiene sul bilancio? E lo fa per senso di responsabilità? Francamente non capisco.

Gli spezzini devono sapere che Italia Viva è all’opposizione per davvero, con serietà e senza infingimenti.

La responsabilità per noi è denunciare con forza ciò che sta accadendo nella nostra città, dentro gli ospedali gestiti da una Asl amministrata da incompetenti, è contestare le gravi mancanze di questa giunta che ha messo in ginocchio la città.

Era questa l’occasione per denunciare con forza la gravità della situazione spezzina, partendo dai dati della letalità, dai dati dei contagiati per settimane incomprensibili, dai tamponi smarriti di pazienti e operatori, dall’assenza di dpi per i nostri lavoratori del comparto sanitario, dalla mancata tempestiva organizzazione di un ospedale Covid positivo rispetto a una struttura Covid negativa.

Chi deve rispondere di tutto questo se non chi ha in capo la sanità in qualità di presidente della conferenza dei sindaci ? Lo abbiamo fatto da soli. Almeno vogliamo che si sappia“.



Federica Pecunia