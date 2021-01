Itala Viva: "Tutti i parlamentari spezzini firmino l'emendamento presentato da Paita su Enel"

La Spezia - "L'onorevole spezzina Raffaella Paita ha depositato un emendamento al milleproroghe che fissa la chiusura della centrale Enel al 30 giugno di quest'anno. Quindi a cinque mesi da oggi, rilanciamo il suo appello, finora inascoltato, ai parlamentari spezzini a sottoscrivere l’emendamento e così a tradurre nei fatti le numerose dichiarazioni di contrarietà alla presenza della centrale nella nostra città. È un modo per fare un ulteriore passo avanti verso la dismissione". Così Antonella Franciosi e Gianluca Tinfena coordinatori provinciali di Italia Viva che aggiungono: "Per chi vuole la chiusura della centrale a carbone è ora il momento di procedere assieme. Possiamo tralasciare per adesso di rivendicare ciascuno chi sia il più ambientalista e occuparci di far chiudere tutti uniti la centrale? A centrale chiusa potremmo discuterne ampiamente senza respirare carbone".