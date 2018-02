Iscrizione al corso per istruire e avviare al palcoscenico giovani talenti

La Spezia - Nell'ambito del Por-Fse Liguria 2014-2020 presso Aesseffe, agenzia formativa della Spezia Via Persio 49

sono aperte le iscrizioni al percorso formativo in collaborazione con il Comitato Amici del Loggiato: "InCanto - Specializzazione in canto lirico". Nel panorama lirico mondiale l'inserimento di giovani cantanti d'opera nei cartelloni dei teatri internazionali risulta problematico, in quanto la normale attività dei teatri richiede sempre più cantanti esperti e famosi, che hanno già interpretato parecchi ruoli del vastissimo repertorio delle opere in varie lingue.

Obiettivo del progetto sarà quindi quello di formare, istruire e avviare al palcoscenico, giovani talenti sotto l'attenta docenza di cantanti professionisti, attraverso l’insegnamento di tecnica vocale, storia della musica e delle opere, studi dei personaggi delle opere e azione scenica.



Si riserva una quota del 35% alla componente femminile, salvo che gli esiti delle prove selettive non consentano di raggiungere tale percentuale. Requisiti di ammissione: giovani e adulti che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, disoccupati e persone in stato di non occupazione in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: qualifica triennale, diploma di scuola secondaria superiore, laurea vecchio o nuovo ordinamento (laurea triennale/o magistrale) o titolo equivalente legalmente riconosciuto. Durata 500 ore, formazione in aula 350 ore, stage 150 ore. Le domande devono essere consegnate in regola con tutta la documentazione richiesta presso la sede di @esseffe, via Persio, 49 La Spezia, tel: 0187/704402-340/9404054, e-mail: laspezia@aesseffe.com da lunedì a venerdì con orario ore 8,30 – 13.30. Le candidature, dovranno essere formalizzate entro venerdì 9 Marzo presso segreteria@esseffe.