Ironia Pd: "'Insostenibile leggerezza' d’azione ha un solo movente: la propaganda in vista delle elezioni"

La Spezia - "Toti impedisce ai vertici dell'Asl di dare ai sindaci le risposte dovute sulle ragioni per cui la Liguria è ormai stabilmente sul podio tra le Regioni per numero di contagi e, in compenso, sgomita per anticipare un ‘liberi tutti’ difforme dalle misure decise ieri del Governo. Un comportamento fondato su nessuna solida base medica e scientifica, che disorienta gli amministratori locali chiamati a far rispettare le norme dello Stato e quelle della Regione, in diversi punti tra loro difformi". La nota critica arriva dal coordinamento provinciale del Partito Democratico che rincara la dose: "C’è solo un movente che spiega questa “insostenibile leggerezza” d’azione: la propaganda politica in vista delle elezioni. Peccato che il virus non si sconfigga con i bavaglioli per i bambini e che i bavaglioli non siano omologati tra i dispositivi di protezione necessari per la ripresa, che toccherebbe alla Regione provvedere in quantità sufficiente... prima di rimettersi a cavallo".