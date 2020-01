Ira Pucciarelli: "L'ex assessore è un sessista"

La Spezia - Non è piaciuta a tutti la visita della Lega in Pediatria, al Sant'Andrea, in occasione dell'Epifania. L'iniziativa, documenta sulla pagina Facebook spezzina del Carroccio, ha visto la senatrice Stefania Pucciarelli, l'onorevole Lorenzo Viviani, gli assessori comunali Giulia Giorgi e Gianmarco Medusei e altri esponenti leghisti portare calze della Befana ai bambini ricoverati, cogliendo l'occasione “per ringraziare il personale medico e infermieristico per la professionalità e l’umanità con cui accolgono i bambini e le loro famiglie”, come si legge nella didascalia della foto di gruppo, in cui i politici salviniani posano con personale medico e dott.ssa Maria Antonietta Banchero, direttore sanitario della Asl 5. Nicola Caprioni, ex assessore comunale sarzanese, grande animatore del Circolo Pertini, postando proprio la foto di gruppo, non ha esitato a pungere: “E' una foto molto realistica. Se la guardate bene, potrete vedere la BEFANA che porta le calze ai bambini”. E le calze in mano chi le ha? La senatrice Pucciarelli.



La presidente della Commissione diritti umani si è loggata su Facebook e ha risposto per le rime. “Ecco come si diverte sui social Nicola Caprioni, l’ex assessore del Comune di Sarzana i cui pessimi risultati sono noti a tutti i sarzanesi: fa commenti sessisti per prendersi gioco di me e mi paragona alla befana. Il post è stato rimosso qualche ora dopo, chissà se per vergogna o chissà che altro”, ha scritto la senatrice, che inizialmente, nel post, aveva menzionato anche il ruolo di dirigente di Cna di Caprioni, che in realtà è pensionato e non ha più cariche nell'associazione, 'taggata' in un primo momento dall'ex segretario provinciale leghista per chiedere una valutazione dell'accaduto. Secondo la senatrice si tratta di “esternazioni pubbliche che sono una dimostrazione del rispetto che Caprioni ha per le donne non allineate alla sua idea politica. Immaginatevi cosa sarebbe successo se un commento simile verso una donna l'avesse fatto qualcuno della Lega, come minimo si sarebbe alzato un polverone. Se invece lo fa un 'democratico' come Caprioni verso una donna leghista come me, tutto è concesso per la solita doppia morale della sinistra. Ma a noi poco ci toccano queste cose e a chi ci vuole male, mandiamo un bel bacione e andiamo avanti col sorriso”.