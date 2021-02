Interpellanza di Caratozzolo: "Fermata Atc di Piazza Battisti ancora senza pensilina"

La Spezia - Il consigliere comunale del gruppo misto Massimo Caratozzolo ha presentato un'interpellanza al sindaco e alla giunta che sarà discussa questa sera nel corso della seduta in teleconferenza del consiglio comunale.

Caratozzolo chiede se "l'amministrazione ritenga opportuno provvedere chiedendo che in tempi brevi la controllata Atc provveda alla istallazione in quel punto di una apposita struttura di copertura come già fatto in altre fermate, in alcuni casi posizionate in punti molto meno esposti e critici di quello in oggetto".

Il consigliere sottolinea come l'utenza sia completamente esposta alle intemperie, un argomento particolarmente sentito in queste settimane invernali.