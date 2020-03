Insorgono i renziani spezzini: "Stop dati virus da Alisa? Speriamo sia grossolano errore"

La Spezia - "Poco fa è arrivata ai Comuni una comunicazione da parte di Alisa in cui veniamo a conoscenza della sospensione dell'invio alle amministrazioni comunali dei dati dei controlli e dell'andamento dei contagiati da Covid19". A denunciarlo ieri sera via social il vice sindaco di Arcola, Gianluca Tinfena, e i primi cittadini di Vezzano e Bolano, Massimo Bertoni e Alberto Battilani, tutti esponenti di Italia Viva. E oggi si torna sul tema con una nota firmata dai tre amministratori e da altri volti renziani locali, vale a dire le capogruppo consiliari Pecunia (La Spezia), Casini (Sarzana), De Luca (Lerici) e Messora (Santo Stefano).



"Gli amministratori sono i primi riferimenti dei cittadini sul proprio territorio - scrivono -. Proprio per questo troviamo incomprensibile la comunicazione che è stata inoltrata ai Comuni nelle scorse ore da parte di Alisa in cui veniamo a conoscenza della sospensione dell'invio alle amministrazioni comunali dei dati e dell'andamento dei contagiati da COVID-19. Si tratta di una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti dei sindaci che hanno responsabilità oggettive nei confronti della salute pubblica e che hanno l'obbligo di attivare tutte le misure necessarie per limitare il contagio e prevenire ogni tipo di situazione che possa esporre i cittadini al pericolo del coronavirus, oltra a dover supportare le persone in difficoltà. Ci auguriamo che sia un grossolano errore da parte di Alisa. E' necessario rivedere questo provvedimento per dare la possibilità ai sindaci di svolgere il proprio ruolo con tutti gli strumenti e le informazioni indispensabili per garantire la sicurezza degli abitanti dei Comuni che amministrano".