Infrastrutture e viadotti, Lega: "Da Italia viva accuse infondate a Rixi"

La Spezia - “Italia Viva ha il coraggio di accusare la Lega e l’ex sottosegretario Edoardo Rixi sulle risorse mancanti alla Provincia per gli interventi sui 49 ponti dello Spezzino. Accusano il partito che ha portato 2 miliardi di finanziamento in Liguria, dimenticandosi di aver votato contro il decreto Genova per la ricostruzione del Ponte Morandi”. Lo afferma il gruppo consiliare spezzino della Lega, commentando la richiesta di finanziamento avanzata dalla Provincia al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per poter intervenire sui ponti del territorio. “Noi stiamo dalla parte di Andrea De Ranieri – continuano i consiglieri leghisti – Ha ragione quando punta il dito contro la scellerata riforma delle Province dell’allora ministro Delrio del PD: oggi abbiamo degli enti svuotati di risorse, ma che si devono comunque occupare della manutenzione delle strade provinciali e del trasporto pubblico. Lo stallo attuale deriva da una riforma totalmente sbagliata targata Partito Democratico, contro cui la Lega si è sempre opposta: le cronache di questi giorni dimostrano che avevamo ragione”.



“Ci vuole poi un grande coraggio ad accusare Edoardo Rixi, che si è sempre battuto per l’arrivo di risorse a sostegno della Regione, ottenendo ottimi risultati in termini di finanziamenti – conclude il gruppo della Lega – L’altro paradosso è che le critiche arrivino dai renziani che a fine 2018, quando ancora facevano parte del PD, votarono contro il decreto Genova, che ha permesso la ricostruzione del Ponte Morandi sostenendo concretamente una Regione che oggi sta passando uno dei momenti più difficili della sua storia”.