Infrastrutture, Gagliardi: "Aspettiamo ancora la lista delle opere da sbloccare"

La Spezia - "Da marzo attendiamo la lista delle infrastrutture che devono essere sbloccate: mentre questo fantomatico documento continua a vagare tra il Ministero dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio le nostre opere sono completamente ferme. Non abbiamo notizie sulle nomine dei commissari, sull'evolversi della situazione relativa alle concessioni autostradali o sul dossier Alitalia, che si è impantanato". Così la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi nel corso dell'audizione del Ministro De Micheli nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera. "Le infrastrutture possono e devono essere la chiave del rilancio della nostra economia, ma è indispensabile che le risorse del Recovery Fund vengano usate in modo concreto. E' inutile parlare di green port se non siamo neppure in grado di realizzare una ferrovia", ha concluso.