Indagine caporalato, Benifei (Pd): "Accelerare ripensamento delle norme che regolano appalti e subappalti"

La Spezia - "È sconcertante quanto emerge dall'operazione della Guardia di Finanza sul caporalato in una ditta della manodopera in appalto e subappalto nella cantieristica alla Spezia. Nessuna attività imprenditoriale e nessun profitto si può basare sullo sfruttamento dei lavoratori ed è fondamentale che, come in questo caso, si accendano le luci su questa piaga. È un confine della civiltà e del diritto che non possiamo tollerare venga oltrepassato ed è illusorio pensare che riguardi soltanto aree e filiere circoscritte del Paese". Commenta così gli arresti nell'ambito dell'inchiesta 'Dura Labor' Brando Benifei, Europarlamentare spezzino e Capodelegazione del Partito democratico al Parlamento Europeo, che prosegue: "Questa inchiesta, come altre, dimostra l'importanza dell’impegno contro il caporalato anche per via legislativa come con la legge del 2016, ma impone anche un'accelerata al ripensamento a tutti i livelli istituzionali delle norme che regolano appalti e subappalti, rendendo più stringenti le garanzie per lavoratrici e lavoratori. Lascia infine sbalorditi che, di fronte a uno scenario di tale gravità, certi esponenti locali della Lega trovino l'occasione per polemizzare su immigrazione e porti aperti, scegliendo come sempre di sfruttare ogni notizia per la propria bieca propaganda e rifiutandosi di affrontare le vere radici dei problemi, cioè lo sfruttamento illegale delle persone di qualunque nazionalità esse siano"