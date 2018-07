Incendio Vulcano, Paita: "Interrogazione per tutelare lavoratori"

La Spezia - Domenica 22 luglio, intorno alle ore 22, un fumo denso si levava dai cantieri di Fincantieri, zona Muggiano. Si trattava di un incendio che stava interessando la Nave militare Vulcano, inaugurata a giugno ma non ancora consegnata alla Marina Militare per ulteriori allestimenti a bordo.

"In seguito a questo evento, che ha visto impegnati i vigili del fuoco per oltre 10 ore, ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare ai ministri dello sviluppo economico e della difesa dato che, a seguito dell’accaduto, 50 dipendenti di Fincantieri impegnati nel lavori sulla nave sono stati messi in cassa integrazione per 4 giorni ma rischiano tuttavia di rimanere esclusi da ogni forma di tutela i lavoratori dell’indotto.

Con l’interrogazione presentata chiedo al governo di aprire un tavolo con Fincantieri, aziende indotto e sindacati per tutelare tutti i lavoratori coinvolti e assicurare adeguate tutele in termini di ammortizzatori sociali anche a chi ad oggi ne risulterebbe escluso. L’obiettivo è quello di assicurare certezze alle maestranze in attesa di rimodulare tempi e carichi di lavoro finalizzati alla ripresa dei lavori sulla nave vulcano". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata spezzina del Partito democratico.